Несколько нигерийцев подрались в московском ЗАГСе из-за сбежавшей невесты

МОСКВА, 15 ноября./ТАСС/. Несколько приезжих из Нигерии подрались в ЗАГСе в районе Царицыно в Москве из-за сорвавшейся свадьбы и необходимости оплаты услуг бракосочетания. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Несколько дней назад группа нигерийцев пришла в Шипиловский ЗАГС в Царицыно, где была запланирована свадьба одного из них. Однако невеста по неизвестной причине не пришла на церемонию бракосочетания. После этого друзья жениха поссорились из-за вопроса о том, кто должен оплачивать услуги ЗАГСа и банкет, этот конфликт перерос в драку",- сказал собеседник агентства. По его словам стычка не привела к серьезным травмам ни у кого из ее участников. "Однако затем 40-летний нигериец Самуэль Модуре, который участвовал в этом конфликте, обратился в полицию, заявив, что после этой стычки у него были похищены 185 тыс. рублей",- заключил источник ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы ТАСС сообщили, что 12 ноября в полицию обратился 40-летний мужчина и заявил, что у него похищены 185 тыс. рублей. Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку по факту этого обращения, отметили в пресс-службе.