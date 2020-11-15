{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Несколько нигерийцев подрались в московском ЗАГСе из-за сбежавшей невесты

Один из участников конфликта позднее сообщил, что после драки у него пропали 185 тыс. рублей

МОСКВА, 15 ноября./ТАСС/. Несколько приезжих из Нигерии подрались в ЗАГСе в районе Царицыно в Москве из-за сорвавшейся свадьбы и необходимости оплаты услуг бракосочетания. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Несколько дней назад группа нигерийцев пришла в Шипиловский ЗАГС в Царицыно, где была запланирована свадьба одного из них. Однако невеста по неизвестной причине не пришла на церемонию бракосочетания. После этого друзья жениха поссорились из-за вопроса о том, кто должен оплачивать услуги ЗАГСа и банкет, этот конфликт перерос в драку",- сказал собеседник агентства. По его словам стычка не привела к серьезным травмам ни у кого из ее участников. "Однако затем 40-летний нигериец Самуэль Модуре, который участвовал в этом конфликте, обратился в полицию, заявив, что после этой стычки у него были похищены 185 тыс. рублей",- заключил источник ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы ТАСС сообщили, что 12 ноября в полицию обратился 40-летний мужчина и заявил, что у него похищены 185 тыс. рублей. Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку по факту этого обращения, отметили в пресс-службе.

Теги
Россия
Автомобиль с женщиной и двумя детьми скатился в реку в Перми
Двое погибли
Читать полностью