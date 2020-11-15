Число пострадавших при пожаре в жилом доме в Ставрополе увеличилось до трех

СТАВРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате возгорания в многоквартирном доме в Ставрополе увеличилось до трех, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе краевого ГУ МЧС. Ранее сообщалось о двух мужчинах, пострадавших при пожаре.

"Двое мужчин с тяжелыми термическими ожогами доставлены в больницу. Амбулаторно оказана помощь женщине, у нее также термические ожоги, но она отказалась от госпитализации", - сообщили в пресс-службе.

Возгорание произошло в воскресенье днем в шестиэтажном одноподъездном доме на улице Пригородной на окраине города, эвакуированы 200 человек. Здание не газифицировано, однако, по данным источника ТАСС, причиной возгорания мог стать хлопок газа в баллоне в одной из квартир.