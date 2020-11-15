Суд арестовал замдиректора Нижегородского водоканала и еще трех фигурантов дела о взятках

ТАСС, 15 ноября. Суд в воскресенье заключил под стражу заместителя генерального директора АО "Нижегородский водоканал" и еще трех фигурантов дела о создании преступного сообщества, получении взяток и покушении на мошенничество. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

"Суд арестовал заместителя генерального директора Нижегородского водоканала. Постановлением суда от 15 ноября ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 9 января 2021 года включительно", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в воскресенье суд арестовал на тот же срок еще трех фигурантов дела.

В четверг суд уже арестовал по этому уголовному делу трех человек, включая генерального директора компании и одного из его заместителей, еще двое были отправлены под домашний арест.

По версии следствия, преступное сообщество было создано в июне 2018 года. Его руководители установили фиксированную сумму, которую контрагенты должны были платить в качестве взяток должностным лицам АО "Нижегородский водоканал", она составляла от 10 до 15% общей суммы договора поставки или оказания услуг.