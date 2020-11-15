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Автомобиль с женщиной и двумя детьми скатился в реку в Перми

Двое погибли
Описание
© Максим Кимерлинг/ТАСС, архив

ТАСС, 15 ноября. Женщина с ребенком погибли после того, как их машина скатилась с берега в реку в Перми. Еще один ребенок выжил, сообщили ТАСС в ГУ УМВД по региону.

"Около 16:30 на шоссе Космонавтов [в Перми] машина укатилась в реку. Погибла женщина и ребенок. Второй ребенок выжил", - сказала собеседница агентства. Выживший в ДТП ребенок госпитализирован, сообщили в ГУ МВД по региону.

Как уточнили ТАСС в региональном Минздраве, погибли женщина 37 лет и ребенок 2016 года рождения. На месте работают экстренные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.

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РоссияПермский край
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