Выкатившийся за пределы ВВП в Новосибирске Ан-124 совершал посадку без электронных систем

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Грузовой самолет Ан-124, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы при экстренной посадке в аэропорту Толмачево в Новосибирске, совершал посадку без использования электронных систем. Об этом сообщил журналистам в воскресенье руководитель отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Роман Глуховеров.

"У него отказал один из четырех двигателей. При этом обломками от поврежденного двигателя был серьезно поврежден фюзеляж самолета. После этого отказали средства связи (как внутренней, так и внешней) на борту воздушного судна, а также отказали все электронные системы, в том числе и пилотирования. В данной ситуации командиром воздушного судна было принято решение о производстве экстренной посадки. В отсутствие всех электронных систем командир и второй пилот совершали посадку, руководствуясь визуальным наблюдением", - сообщил Глуховеров, добавив, что самолет выкатился за пределы взлетной полосы примерно на 300 метров.

По его словам, сейчас следствие рассматривает все версии случившегося, продолжается расследование возбужденного по факту инцидента уголовного дела. Как сообщал ТАСС начальник Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Вячеслав Федоров, ведется разгрузка самолета, параллельно с этим идет подготовка подъездных путей для его эвакуации.

Грузовой самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" после вылета из Новосибирска в Вену утром в пятницу совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за проблем с двигателем. Самолет перевозил 84 тонны автозапчастей из Сеула в Вену. В ходе посадки он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив шасси и фюзеляж. По факту инцидента проверку проводит Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ан-124 "Руслан" - советский тяжелый дальний транспортный самолет, первый полет которого состоялся в 1982 году. Его максимальная грузоподъемность - 120 тонн, максимальная скорость - 865 километров в час, дальность полета с полной загрузкой - 4 800 километров, размах крыла - около 73 метров.