Двоих отравившихся школьников в Калининграде госпитализировали

КАЛИНИНГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Двоих из семерых детей, отравившихся в столовой школы №11 в Калининграде, доставили в областную больницу. Остальные находятся дома под контролем медиков, сообщил ТАСС в воскресенье руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Двое находятся в детской областной больнице. Их состояние близкое к удовлетворительному, ожидается, что в ближайшие дни они будут выписаны. Остальные пять школьников находятся дома под наблюдением врачей", - сообщил Лысков.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, у детей преимущественно были отмечены признаки гастроэнтерита - рвота, тошнота. Окончательный диагноз будет поставлен по итогам лабораторных исследований.

Ведомство выдало предписание о временной приостановке работы столовой в учебном заведении и проведении дезинфекции в ней, пищеблоке, в школьных классах и местах общего пользования. Взяты суточные пробы сырья, продуктов, воды, смывов в пищеблоке. Обследованы работники.

Региональным следственным управлением СК РФ по сообщениям об отравлении детей начата доследственная проверка. Прокуратура области также начала проверку.