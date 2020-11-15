Пропавшую в Свердловской области 11-летнюю девочку нашли мертвой

ТАСС, 15 ноября. Школьница из города Асбеста Свердловской области, пропавшая днем 12 ноября, найдена мертвой. Об этом сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт" в воскресенье.

"Найдена. Погибла", - сообщили в отряде.

Одиннадцатилетняя девочка днем 12 ноября ушла из дома и не вернулась. Следственный отдел по городу Асбесту СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело об убийстве малолетней.

Как ранее сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, поисками ребенка занималось более 100 человек из числа сотрудников полиции, частных охранных предприятий, волонтеры и кинологи. К розыску были привлечены водители семи городских служб такси, которым была выдана ориентировка с ее фотографией и приметами.