В Ингушетии в результате взрыва в частном доме пострадала женщина

МАГАС, 15 ноября. /ТАСС/. Жительница Ингушетии пострадала в результате взрыва в частном доме, по данному факту проводится проверка, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

"В воскресенье в частном доме на улице Осканова сельского поселения Экажево Назрановского района произошел взрыв. В результате пострадала молодая женщина 1997 года рождения, которая госпитализирована. По предварительным данным, взорвался бытовой газ", - говорится в сообщении.

Следственными органами выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается причина взрыва. На место происшествия выезжало руководство прокуратуры Назрановского района, и.о. прокурора республики Темур Воробьев взял на контроль ход процессуальной проверки.

"Кроме того, прокуратурой республики будет проверено исполнение требований законодательства о пожарной безопасности со стороны контролирующих и надзорных органов. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - уточнили в пресс-службе.