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Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым
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Боец Яндиев задержан в Москве за драку со спортсменом Харитоновым

Как сообщил источник в правоохранительных органах, задержание прошло в рамках возбужденного уголовного дела
Адам Яндиев Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images
Описание
Адам Яндиев
© Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев задержан в Москве после драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым в "Лужниках". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Яндиев задержан в Москве после драки с Харитоновым в рамках возбужденного уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

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По данным другого источника ТАСС, Яндиев не задержан, а лишь доставлен в полицию для дачи объяснений. "У него нет процессуального статуса "задержанный", он только приведен в полицию для дачи объяснений", - сказал собеседник агентства.

Яндиева уже доставляли в полицию после драки, произошедшей в пятницу во дворце спорта "Лужники". Но тогда его опрашивали в рамках доследственной проверки, от дачи показаний он отказался. Сейчас спортсмена допросят в рамках уголовных дел. В отношении него возбуждено два дела по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Ему грозит до двух лет колонии.

Яндиев, считают правоохранители, из хулиганских побуждений напал на Харитонова и Руслана Абдо в "Лужниках". 

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РоссияКонфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым
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