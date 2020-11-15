Пожар в доме на Большой Дорогомиловской улице в Москве потушили

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Пожар в историческом "Доме нефтяников" на Большой Дорогомиловской улице в Москве ликвидирован, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"В 18:54 пожар ликвидирован, в целях безопасности из дома были выведены порядка 10 человек. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в главке, пожар ранее удалось локализовать на площади 50 кв. м.

Ранее сообщалось, что на Большой Дорогомиловской, 4, горит дом постройки 1955 года, созданный архитектором И. А. Французом, загорелся строительный мусор и стройматериалы.

По данным пресс-службы ГУ МЧС Москвы, пожар начался на набережной Тараса Шевченко, 1. Из данных открытых источников следует, что ЧП случилось в так называемом Доме нефтяников, который расположен сразу по трем адресам: набережная Тараса Шевченко, 1, Большая Дорогомиловская улица, 4 и 6. В нем жили актер Валентин Гафт, режиссер Сергей Бондарчук, певица Любовь Казарновская.