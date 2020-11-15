Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в Свердловской области задержали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки из города Асбеста Свердловской области задержан. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

11-летняя девочка днем 12 ноября ушла из дома и не вернулась. Следственным отделом по городу Асбесту СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетней"). В воскресенье поисковый отряд "Лиза Алерт" сообщил об обнаружении ее тела.

"В Свердловской области в ходе следственно-оперативных мероприятий в рамках расследования уголовного дела установлен и задержан подозреваемый в убийстве малолетней девочки", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что подозреваемый дал признательные показания в совершении убийства малолетней, пояснив, что ранее он с ней знаком не был. "Днем 12 ноября он встретил девочку на улице, разговорился с ней и пригласил к себе домой. Впоследствии он совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера и задушил ее. От тела погибшей он избавился в темное время суток, вынеся на участок местности недалеко от своего дома. Тело погибшей подозреваемый сокрыл в земле, прикрыв ветками деревьев", - пояснили в ведомстве, отметив, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СК России.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержанным оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления гражданин 1980 года рождения. В последний раз из мест лишения свободы он вышел 18 февраля 2020 года. Как отметил Горелых, подозреваемый провел в тюрьме в общей сложности 19 лет.

По его словам, подозреваемый дал признательные показания в убийстве пропавшей накануне девочки и сам указал место в кустарнике за жилым 9-этажным домом, где спрятал ее обнаженное тело. "Тщательным проверкам подвергались лица, состоящие на учете, наркозависимые и склонные к таким поступкам. В семье погибшей Полины есть еще старший ребенок, сейчас он находится у бабушки", - рассказал полковник Горелых.