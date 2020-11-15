Поезда на Савеловском направлении и МЦД-1 задерживаются после инцидента с пассажиром

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Аэроэкспрессы до аэропорта Шереметьево, электропоезда на Московском центральном диаметре (МЦД-1) и пригородные поезда, следующие из Москвы в Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД), задерживаются в пути после инцидента на станции Марк, где мужчина переходил пути в неположенном месте. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЖД.

"В 19:48 на станции Марк Савеловского направления МЖД, по предварительной информации, мужчина был травмирован в результате перехода железной дороги в неположенном месте перед близко идущим поездом. На период оказания медицинской помощи в пути задерживаются несколько пригородных поездов в сторону области, в том числе аэроэкспрессы", - сообщили в пресс-службе.

В МЖД вновь призвали граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.