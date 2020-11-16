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Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым

Задержанного бойца UFC Яндиева отправили в ИВС до избрания меры пресечения

Его задержали на 48 часов, сообщил источник в правоохранительных органах

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев задержан на 48 часов и отправлен в изолятор временного содержания (ИВС) до избрания ему меры пресечения в Москве после драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым в "Лужниках". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Дело переквалифицировано на более тяжкую статью, он задержан как подозреваемый и отправлен в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения", - сказал собеседник агентства, напомнив, что ранее сообщалось лишь о доставлении в полицию Яндиева для взятия у него объяснений.

По данным другого источника ТАСС, на тот момент у бойца не было процессуального статуса "задержанный".

Яндиева уже доставляли в полицию после драки, произошедшей в пятницу во дворце спорта "Лужники". Но тогда его опрашивали в рамках доследственной проверки, от дачи показаний отказался. На тот момент в отношении него возбуждено два дела по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").

Яндиев, считают правоохранительные органы, из хулиганских побуждений напал на Харитонова и Руслана Абдо в "Лужниках".

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РоссияКонфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым
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