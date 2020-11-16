Магаданец незаконно добыл и хранил золото и серебро стоимостью в 9 млн рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Магаданские следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, самостоятельно добывшего и хранившего у себя дома более 2 кг золота и серебра на сумму 9 млн рублей. Об этом в понедельник сообщается в релизе прокуратуры Магаданской области.

"[Мужчина] обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК РФ ("Незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2018-2020 годах мужчина самостоятельно добыл драгоценные металлы в Сусуманском районе Магаданской области. Затем он незаконно перевез их в Магадан и хранил дома. Теперь колымчанину грозят принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.