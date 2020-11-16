Прокуратура обжаловала приговор экс-замначальнику УМВД Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Приморского края направила в Приморский краевой суд апелляционное представление на приговор бывшему заместителю начальника управления МВД региона Илье Шамратову, которому был назначен штраф в 250 тыс. рублей по обвинению в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в прокуратуре края.

"Прокуратура обжаловала постановленный приговор в апелляционном порядке. В представлении перед Пятым апелляционным судом общей юрисдикции поставлен вопрос об отмене приговора, в том числе по мотиву его мягкости и неверной переквалификации действий подсудимого", - сообщил представитель надзорного ведомства.

В ходе рассмотрения дела суд первой инстанции изменил квалификацию преступления с части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением оружия, насилия или с тяжкими последствиями") на часть 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Первоначально прокурор просил суд назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Как пояснили ТАСС в Приморском краевом суде, также поступила и апелляционная жалоба от адвокатов подсудимого. Слушания по жалобе и представлению пройдут в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции в Новосибирске.

Шамратов был арестован в феврале 2017 года. По версии следствия, с 2013 года по 2017 год он незаконно собирал разовые премии и дополнительную материальную помощь со своих подчиненных и использовал деньги по своему усмотрению. В результате 27 потерпевшим был причинен ущерб на сумму свыше 12 млн рублей. Кроме того, Шамратов незаконно получил в 2014 году удостоверение ветерана боевых действий, которое использовал для получения установленных для ветеранов выплат. В конце октября Шамратов был признан виновным, лишен права занимать государственные должности на срок три года и оштрафован на 250 тыс. рублей.