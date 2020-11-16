В Комсомольске-на-Амуре возбудили дело об убийстве в отношении блогера

ХАБАРОВСК, 16 ноября. /ТАСС/. Следователи в Комсомольске-на-Амуре возбудили уголовное дело против местного жителя, который обвиняется в убийстве мужчины, сообщается на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Накануне в местных СМИ и соцсетях стала распространяться информация о том, что блогера-пранкера Кирилла Панова задержали по подозрению в убийстве человека. В доме, где проживает блогер, на одной из лестничных площадок собралась компания, которая мешала жильцам. Панов пытался утихомирить нарушителей с помощью газового баллончика, но его избили. После он сходил домой за травматическим пистолетом, вернулся и несколько раз выстрелил в одного из собравшихся.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ задержан 27-летний мужчина, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах, речь идет о Панове.

По версии следствия, инцидент произошел ночью 14 ноября в подъезде жилого дома в Комсомольске-на-Амуре. "<...> обвиняемый выстрелил из травматического пистолета в грудь 36-летнему мужчине. Потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.