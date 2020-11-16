Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Белгородской области

ТАСС, 16 ноября. Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с легковушкой и грузовым автомобилем в Красногвардейском районе Белгородской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Белгородской области, в ночь на понедельник поступило сообщение о ДТП на дороге "Белгород - Павловск" в селе Малобыково Красногвардейского района. По информации главка, автомобиль ВАЗ-2109 врезался в стоящий грузовик "Камаз", сообщалось о пострадавших.

"Три человека погибли, еще один пострадал", - сообщил источник.

В пресс-службе ГУ МВД по региону ТАСС подтвердили гибель трех человек. Пострадавший госпитализирован в ЦРБ. Сотрудники полиции обеспечили объезд места ДТП. Причины случившегося устанавливаются, проводится проверка по данному факту.

"Водитель автомобиля ВАЗ-2109 с прицепом 1990 года рождения не учел погодные условия и скорость движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем Isuzu", - пояснили в пресс-службе.

В Красногвардейском районе Белгородской области наблюдается снегопад, 5 градусов мороза, ветер до 10 м/с. 15 ноября пресс-служба регионального главка МВД предупреждала о неблагоприятных погодных условиях для водителей, призывая строго соблюдать скоростные режимы движения, выбирать безопасную дистанцию.

В новость внесены изменения (07:35 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.