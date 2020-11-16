Ураган "Йота" в Карибском море усилился до третьей категории

ТАСС, 16 ноября. Ураган "Йота", сформировавшийся в Карибском море, в понедельник усилился до третьей категории по шкале Саффира - Симпсона с максимальными порывами ветра 56,9 м/с. Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами, штаб-квартира которого находится в Майами (Флорида).

По его данным, в настоящее время ураган находится в 70 км к северо-востоку от колумбийского острова Провиденсия в Карибском море и движется на запад со скоростью 17 км/ч.

Ожидается, что "Йота" усилится в понедельник до урагана четвертой категории и обрушится на побережье Никарагуа и Гондураса примерно в 8:00 (17:00 мск). Метеорологи предупреждают, что он может вызвать штормовые волны, сильные порывы ветра, наводнения и оползни на территории стран Центральной Америки. Для острова Провиденсия, а также некоторых прибрежных районов на востоке Гондураса и северо-востоке Никарагуа действует штормовое предупреждение.