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Под Белгородом в ДТП с грузовым автомобилем погибли три человека

Еще один человек пострадал

ТАСС, 16 ноября. Три человека погибли на месте, один получил травмы при столкновении легкового автомобиля с прицепом грузовой машины в Белгородской области в понедельник, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

"Водитель, управляя ВАЗ-2109, совершил столкновение с прицепом автомобиля ISUZU. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2109, а также его пассажиры погибли на месте происшествия, [третий] пассажир доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, авария произошла на автодороге Белгород - Новый Оскол - Советское после того, как водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. Водитель ISUZU в результате ДТП не пострадал.

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