Возбуждено дело на мужчину, сбившего с ног полицейского в ТРК "Европолис" в Москве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, без маски находившегося в ТРК "Европолис" в Москве, который сбил полицейского с ног при попытке скрыться. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сообщил источник.

Мужчине, согласно статье, грозит до пяти лет лишения свободы. Как сообщил источник, в ТРК "Европолис" на Проспекте Мира двое сотрудников патрульно-постовой службы выявили 50-летнего мужчину, который был без средств индивидуальной защиты. Документов у мужчины тоже не оказалось, и сотрудники решили доставить его в отдел полиции для установления личности. Мужчина попытался сбежать, но был задержан. При задержании он оказал сопротивление, сделал одному из полицейских подсечку и бросил его на пол.

Это был второй случай нападения москвичей без маски на полицейских. 9 ноября в магазине "Пятерочка" на улице Маршала Бирюзова 41-летний мужчина отказался проследовать с двумя участковыми для составления дальнейшего разбирательства по факту отсутствия маски, достал газовый баллончик и распылил им в лицо. В отношении него также возбуждено уголовное дело.