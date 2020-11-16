В отношении напавшего на двух полицейских в Москве возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Приезжий из региона напал на двух полицейских на западе Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Около дома на улице Толбухина 24-летний мужчина ударил рукой и ногой по лицу старшего оперуполномоченного. После этого, оказывая активное сопротивление сотрудникам полиции, он ударил второго оперуполномоченного головой по лицу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, нападавший - уроженец Ставропольского края. В отношении него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.