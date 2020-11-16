Сторонник ИГ, планировавший теракт в астраханском погранотделе, получил семь лет колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил сторонника международной террористической организации Дамира Болтамбекова, который готовил теракт в пограничном отделе в городе Харабали Астраханской области, к семи годам колонии общего режима. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Болтамбеков признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и со штрафом в размере 7 тыс. рублей", - сообщил представитель суда. В пресс-службе уточнили, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Суд установил, что Болтамбеков с 2018 по 2019 год планировал совершить взрыв на территории пограничного отдела в городе Харабали пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. Для осуществления задуманного мужчина искал соучастников. В интернете он интересовался способами изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а в последующем изготовил самодельное взрывное устройство, которые хранил у себя дома. В январе 2019 года Болтамбеков присягнул на верность лидеру террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Кроме того, мужчина склонял шестерых своих знакомых примкнуть к организации. Однако в январе 2019 года Болтамбеков был задержан сотрудниками правоохранительных органов. У него изъяли самодельное взрывное устройство и взрывчатое вещество.