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В Петербурге нашли закопанное по шею тело женщины

По предварительной информации, погибшую могли закопать еще живой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге на территории Юнтоловского заказника обнаружили тело женщины. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, по предварительным данным, погибшую могли закопать в землю еще живой.

"Мужчина сообщил, что нашел в лесу голову, которая лежала на земле. После чего откопали тело целиком. На нем признаков насильственной смерти нет - возможно, ее оглушили и закопали живой", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время в обстоятельствах смерти разбираются. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

Юнтоловский заказник находится в Приморском районе города.

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