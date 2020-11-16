Пятеро заключенных приговорены к длительным срокам за подготовку терактов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил пятерых заключенных на срок от 8,5 года до 24 лет лишения свободы за вербовку своих сокамерников и подготовку терактов и покушения на курсантов Военно-воздушной академии, выпускники которой принимают участие в военных действиях в Сирии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ пресечена деятельность террористического сообщества, сформированного в ИК-3 УФСИН России по Воронежской области неоднократно судимыми за тяжкие и особо тяжкие преступления общеуголовного характера Русланом Бугаковым, 1974 г. р., Русланом Чаусовым, 1977 г. р., Геньясом Гатджибаибовым, 1971 г. р., Максимом Степановым, 1989 г. р., и Сергеем Мухаметзяновым, 1988 г. р.", - отметили в ФСБ.

Решением суда Бугаков приговорен к 24 годам лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, Чаусов - к 18 годам лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, Гатджибаибов - к 17 годам лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, Степанов - к 16 годам лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, Мухаметзянов - к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

"В ходе следствия доказана причастность членов сообщества к вовлечению в террористическую деятельность заключенных, освобождающихся в 2019 и 2020 гг., а также подготовке ряда резонансных террористических актов, в том числе подрыва многоквартирного жилого дома в Воронеже, посягательства на сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии им. В. А. Жуковского и Ю. А. Гагарина, выпускники которой принимают участие в боевых действиях на территории Сирии", - отметили в ФСБ.

Приговор был вынесен 13 ноября. Фигуранты дела признаны виновными по пяти статьям УК РФ - покушении на террористический акт, организации террористического сообщества и участии в нем, содействии террористической деятельности, публичных призывах к террористической деятельности, оправдании или пропаганде терроризма, а также в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.