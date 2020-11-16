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Застройщика на Кубани приговорили к 6,5 года колонии за обман дольщиков

Ущерб от действий предпринимателя превысил 80 млн рублей

КРАСНОДАР, 16 ноября. /ТАСС/. Темрюкский районный суд в Краснодарском крае признал виновным в мошенничестве жителя Краснодара, не выполнившего обязательства перед дольщиками, сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда в понедельник.

"Осужден застройщик, обманувший участников долевого строительства в Темрюке и Славянске на Кубани. Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что осужденный признан виновным по статье "Мошенничество", ущерб превысил 80 млн рублей. Строительство домов велось без разрешительной документации либо с нарушениями.

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