В Краснодаре первоклассник умер после падения из окна многоэтажки

КРАСНОДАР, 16 ноября. /ТАСС/. Первоклассник в Краснодаре умер после падения из окна девятого этажа на козырек дома, сообщил ответственный дежурный администрации города Денис Погожев в ходе еженедельной городской планерки. В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю ТАСС сообщили, что после произошедшего проводится проверка.

"На улице Старокубанской, 137/2, произошло падение ребенка с девятого этажа многоэтажного жилого дома на козырек первого этажа, смерть наступила в присутствии бригады скорой медицинской помощи", - сказал Погожев, уточнив, что в данный момент личность ребенка установлена, им оказался учащийся первого класса одной из школ города.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю ТАСС также сообщили, что после инцидента проводится доследственная проверка. "Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в пресс-службе, отметив, что после проверки будет принято процессуальное решение.