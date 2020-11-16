Суд 25 ноября начнет слушание дела Романа Широкова

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Мировой суд столичного района Сокольники 25 ноября рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего арбитра Никиту Данченкова. Об этом сообщил ТАСС один из адвокатов потерпевшего Александр Островский.

"Слушание дела начнется в 09:30 мск 25 ноября", - сказал Островский.

Ранее адвокат Широкова Вадим Лялин сообщал ТАСС, что футболист признал вину и просит рассматривать дело в особом порядке. При этом потерпевший был против этого. Широков обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). По данной статье ему грозит до двух лет лишения свободы.

Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии "Спартака" в любительском матче с участием команды телеканала "Матч ТВ". Широков избил арбитра после того, как тот показал ему красную карточку из-за оскорблений со стороны футболиста. Спустя некоторое время Широков извинился за инцидент со своей страницы в Instagram, телеканал отстранил его от работы.