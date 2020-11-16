В суд поступило дело братьев Магомедовых, обвиняемых в хищении более 11 млрд рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы зарегистрировал для рассмотрения по существу уголовное дело совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых, обвиняемых в хищении более 11 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Дело зарегистрировано, но пока не распределено судье", - сказала собеседница агентства.

Зиявудин и Магомед Магомедов, а также четыре фигуранта обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата").

Следствие считает, что братья Магомедовы не позднее 2010 года создали преступное сообщество, руководителями его структурных подразделений стали Эльдар Нагаплов и Давид Каплан, определившие круг непосредственных участников преступной организации в количестве более 15 человек. В качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав холдинга ООО "Группа "Сумма".

По версии следствия, с 2010 года по 2016 год по государственным контрактам и договорам, заключенным с подконтрольными им компаниями, было похищено более 11 млрд рублей.

Генпрокуратурой России в интересах Российской Федерации заявлен гражданский иск о взыскании с Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 млрд рублей. На остальную сумму ущерба иски заявили представители потерпевших. Братья Магомедовы содержатся под стражей.