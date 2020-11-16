Петербургское УФАС выявило картель на рынке музыкальных инструментов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России выявило картельный сговор при проведении 19 закупок музыкальных инструментов на общую сумму почти 99 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

"Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России вынесла решение о наличии картельного сговора между ООО "Золотая Лира", ООО "Профиттрейд" и ООО "ФП" (нарушение ст. 11 закона о защите конкуренции). Организации заключили картельные соглашения на 19 закупках по поставке музыкальных инструментов", - говорится в сообщении.

Общая сумма, на которую заключены контракты по итогам аукционов, составляет почти 99 млн рублей. При этом две закупки на поставку музыкальных инструментов в Московскую область в музыкальную школу и казенное учреждение совершались в 2019 году в рамках национального проекта "Культура" (сумма заключенных контрактов в рамках нацпроекта превышает 22 млн рублей).

Управление в ходе указанных закупок выявило снижение начальной максимальной цены контракта не более 2%, подачу заявок с одного ip-адреса, кроме того, заявки на участие в торгах составлялись одними лицами. В антимонопольном ведомстве усматривают в действиях участников картеля признаки состава преступления, предусмотренного статьей "Ограничение конкуренции". В связи с этим материалы дела направят в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.