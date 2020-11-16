Подозреваемого в подстрекательстве к преступлению главу Волгодонска задержали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Глава администрации города Волгодонска Ростовской области Виктор Мельников задержан по уголовному делу о подстрекательстве к совершению должностного преступления при исполнении дорожных контрактов. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Мельников задержан по ст. 91 УПК", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Мельникова. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Подстрекательство к превышению должностных полномочий").

По версии следствия, в 2017 году Мельников дал указания руководителю департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска подписать акты о приемке фактически невыполненных работ по заключенным контрактам на ремонт трех автодорог общего назначения в городе, склонив своего подчиненного к превышению должностных полномочий. В результате незаконных действий бюджету причинен ущерб на более чем 16 млн рублей. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Мельникова.

В сентябре следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Волгодонска, которого подозревают в получении взяток на сумму более 4,5 млн рублей. По версии следствия, с января 2018 года по август 2020-го чиновник систематически получал от предпринимателей взятки за заключение муниципальных контрактов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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