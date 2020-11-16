Адвокат историка Соколова подал в суд на Первый канал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова Александр Торгашев подал в суд на Первый канал и потребовал удалить выпуск передачи "Док-ток", где рассказывается о якобы издевательствах историка над Екатериной Пржигодзкой. Об этом ТАСС сообщил Торгашев.

"Действуя от имени своего доверителя я также прошу в иске удалить данный выпуск передачи с сайта Первого канала и взыскать с Пржигодзкой и Первого канала по 1 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда", - сказал адвокат.

Защитник отметил, что он также требует опровергнуть сведения, изложенные в программе Екатериной Пржигодзкой, которая дала интервью ведущей Ксении Собчак. Эпизод передачи под названием "Выжившая. Тайная жертва Олега Соколова" вышел в эфире телеканала в октябре. По мнению Торгашева, изложенная в ней информация порочит честь его доверителя. ТАСС запросил комментарий пресс-службы Первого канала по данному иску.

В конце сентября, выступая на суде в качестве свидетеля, Пржигодзкая сообщила, что состояла в отношениях с Соколовым несколько лет назад и указала, что он проявлял к ней насилие. В частности, свидетель сообщила, что историк избивал ее и угрожал травмировать горячим утюгом.

Торгашев ранее подал похожий иск с требованием удалить фильм об историке из интернета, где Пржигодзкая также рассказывает об издевательствах со стороны историка, заседание по нему назначено на 26 ноября. Также Торгашев подал заявления в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить слова Пржигодзкой на клевету и дачу ложных показаний.

Соколову предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. В ноябре прошлого года в Петербурге Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки. Позднее оружие и фрагменты тела человека нашли в его квартире. Как установило следствие, жертвой стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях. Согласно материалам следствия, он совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности. На суде Соколов признал вину в убийстве.