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В Словении полиция оцепила посольства России и США из-за подозрительного предмета

Подозрительный предмет был обнаружен возле забора американского диппредставительства

ЛЮБЛЯНА, 16 ноября. /ТАСС/. Полиция Словении полностью оцепила улицу, на которой находятся посольства России и США в Любляне. Как сообщили корреспонденту ТАСС в российском дипломатическом представительстве, это связано с обнаружением неопознанного предмета на перекрестке у здания американского диппредставительства.

Как отметили в посольстве РФ, в настоящий момент словенские правоохранительные органы исследуют место происшествия. Посольства России и США в Любляне расположены в соседних зданиях на одной улице, при этом подозрительный предмет был обнаружен возле забора американского диппредставительства.

Пресс-служба полиции Словении пока не ответила на запрос ТАСС.

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