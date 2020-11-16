Арестовано имущество братьев Магомедовых на 45 млрд рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Имущество совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых стоимостью 45 млрд рублей арестовано в рамках уголовного дела о хищении. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе предварительного расследования с целью возмещения причиненного ущерба и возможной конфискации наложен арест на имущество фигурантов стоимостью свыше 45 млрд рублей", - сообщила Волк.

О деле

Зиявудин и Магомед Магомедов, а также четыре фигуранта дела - экс-глава компании "Интэкс" Артур Максидов, Сергей Поляков, Роман Грибанов и Юрий Петров - в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата").

Следствие считает, что братья Магомедовы не позднее 2010 года создали преступное сообщество, руководителями его структурных подразделений стали Эльдар Нагаплов и Давид Каплан, определившие круг непосредственных участников преступной организации в количестве более 15 человек. В качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав холдинга ООО "Группа "Сумма", в различных отраслях экономики (преимущественно в строительстве, электроэнергетике, сельском хозяйстве, транспорте). Органы управления холдинга лоббировали интересы организаторов криминальной схемы. "При этом в составе акционеров, участников, а также органов управления организаций находились доверенные лица обвиняемых", - добавила Волк.

По версии следствия, с 2010 по 2016 год по государственным контрактам и договорам, заключенным с подконтрольными им компаниями, было похищено более 11 млрд рублей. В деле фигурируют не менее 10 фактов хищений. "Похищаемые и выводимые за пределы РФ денежные средства, в том числе бюджетные, проходили через счета группы "Сумма", в руководстве и на ответственных должностях которой находились организаторы и активные участники криминального сообщества", - пояснила представитель МВД.

Их противоправная деятельность попала в поле зрения правоохранителей в 2014 году, когда вскрылось хищение 700 млн рублей при строительстве в Калининграде стадиона к чемпионату мира по футболу - поставка материалов осуществлялась не надлежащего качества и объема. Также установлена причастность фигурантов к мошенничеству, присвоению и растрате денег при строительстве искусственного острова Крестовский в Санкт-Петербурге, аэропорта Храброво в Калининграде, автодороги "Чуйский тракт", участка железной дороги Кызыл - Курагино, поставке зерновой продукции АО "Объединенная зерновая компания", оборудования для электрической подстанции "Василеостровская" энергетического кольца города Санкт-Петербурга и подстанций "Эльгауголь" и "Нерюнгринская" Республики Саха.

Магомедовы были задержаны в марте 2018 года. При этом, Зиявудин Магомедов планировал скрыться за пределами РФ на принадлежащем ему самолете, оформленном на подконтрольную офшорную компанию. Как сообщила Волк, 30 марта 2018 года в ходе обыска у Магомеда Магомедова обнаружены и изъяты незарегистрированные в установленном законом порядке два пистолета калибра 9 мм, один из них подарочного образца, и боеприпасы.

Магомедовы и четверо их соучастников арестованы. Уголовное дело направлено в Басманный суд. Расследование в отношении скрывшихся обвиняемых продолжается.

Ранее Генпрокуратурой России в интересах РФ был заявлен гражданский иск о взыскании с Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 млрд рублей. На остальную сумму ущерба иски заявили представители потерпевших. Братья Магомедовы содержатся под стражей.