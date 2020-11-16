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Польша выдала России обвиняемого в изнасиловании

По версии следствия, в феврале 2015 года Андрей Кавун в комнате общежития в Москве избил и изнасиловал женщину. Он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Обвиняемый в изнасиловании женщины в 2015 году экстрадирован в Россию из Польши. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Польши экстрадировали в Россию Андрея Кавуна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"). Федеральной службе исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД России было поручено доставить Кавуна на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении. После прибытия в Россию в сопровождении спецконвоя его доставят в Москву.

По версии следствия, в феврале 2015 года Кавун в комнате общежития в Москве избил и изнасиловал женщину. Он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В феврале 2019 года его задержали на территории Польши, после чего Генпрокуратура направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого для привлечения к уголовной ответственности.

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