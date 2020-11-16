Похожий на гранату предмет, обнаруженный в центре Москвы, опасности не представляет

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Специалисты проверили предмет, похожий на гранату, обнаруженный в мусорном баке в центре Москвы. Опасности для окружающих он не представляет, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"В ходе проверки установлено, что предмет, похожий на гранату, который был обнаружен в центре Москвы, опасности для окружающих не представляет", - сказал собеседник агентства. По данным источника, заявил о данном происшествии пьяный мужчина.

Ранее в понедельник на улице Спиридоновке в районе дома 26 в мусорном баке возле хостела был обнаружен предмет, похожий на гранату. На место для его проверки выехали кинологи и специалисты-взрывотехники.