Один человек пострадал в результате схода грузового состава под Владимиром

ВЛАДИМИР, 16 ноября. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате схода с рельсов 12 цистерн с мазутом на станции Новки-1 во Владимирской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.

"По предварительной информации сошло с рельсов 12 цистерн с мазутом, пострадал 1 человек, нарушены габариты двух путей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что инцидент, судя по всему, привел к разливу топлива. Как сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления СК РФ на транспорте, с рельсов сошло 30 вагонов из 54. Сейчас работающие на месте ЧП спасатели пытаются предотвратить возможное возгорание цистерн.

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку после ЧП. На место происшествия выехали начальник ГУ МЧС России по Владимирской области Алексей Купин, заместитель Владимирского транспортного прокурора, следственно-оперативная группа, должностные лица Горьковской железной дороги.