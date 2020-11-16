Экс-сотрудника ведомства печати при кабмине ФРГ обвинили в шпионаже в пользу Египта

БЕРЛИН, 16 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура ФРГ предъявила обвинения бывшему сотруднику германского Федерального ведомства печати (отдел по работе с прессой при правительстве) в тайной агентурной деятельности в пользу Египта. Об этом говорится в сообщении, которое распространил в понедельник гособвинитель.

Подозреваемый - родившийся в Египте гражданин Германии - с 1999 года работал в отделе по приему посетителей ведомства. По версии обвинения, с июля 2010 года "он использовал свою деятельность для выполнения указаний египетского посольства в Берлине". Мужчина использовал "возможности для поиска информации, которые открывались благодаря его деятельности в ведомстве", отметила пресс-служба Генеральной прокуратуры ФРГ. Помещен ли обвиняемый под стражу, не уточняется.

В сообщении говорится, что он обеспечивал информацией разведывательную службу Египта. Он "наблюдал и анализировал информационную картину по теме Египта" по внутри- и внешнеполитической тематике, как минимум однажды предоставил заказчику контакты потенциального источника.

По версии Генпрокуратуры Германии, в обмен его семья получала преференции от египетских властей.

Еще в июле о тайной агентурной деятельности обвиняемого сообщали СМИ. Газета Bild писала, что в ведомстве печати мужчина имел, в частности, доступ к данным аккредитованных в ФРГ египетских журналистов.