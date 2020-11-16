Суд в Коми оштрафовал экс-начальника подразделения РЖД на 4,73 млн рублей за взятку

СЫКТЫВКАР, 16 ноября. /ТАСС/. Бывшего руководителя Сосногорского структурного подразделения ОАО "РЖД" признали виновным в получении 1,5 млн рублей взятки от коммерческой структуры и приговорили к штрафу в 4,73 млн рублей. Осужденного также лишили права занимать определенные должности на три года, говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Сосногорский городской суд Республики Коми вынес приговор в отношении бывшего начальника одного из структурных подразделений ОАО "РЖД". Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организаций) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично или через посредника взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2016-2017 годах бывший начальник за взятку более 1,45 млн рублей от посредника и генерального директора коммерческой организации подписал незаконный приказ для отправки с железнодорожной станции Усинск цистерн с грузом - газового конденсата. При этом он знал, что для такого груза необходимы соответствующие документы, организация их не предоставила, и в разные города России были отправлены 367 цистерн.

Экс-начальника признали виновным, ему назначили наказание в виде штрафа в 4,73 млн рублей с лишением права занимать организационно-распорядительные должности на три года. Посредник осужден в июле 2020 года и приговорен к условному наказанию. Уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой фирмы по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) рассматривается в суде.