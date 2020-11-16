Подозреваемого в покушении на убийство йеменского студента волгоградского вуза арестовали

ВОЛГОГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Ворошиловский районный суд Волгограда избрал в понедельник меру пресечения в виде ареста до 13 января гражданину Йемена, студенту одного из местных вузов, который подозревается в покушении на убийство другого студента - также гражданина Йемена. Об этом ТАСС сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Суд избрал меру пресечения гражданину Йемена в виде заключения под стражу на 2 месяца - до 13 января 2021 года", - сказала Вальковская.

Ранее заместитель руководителя следственного отдела по Ворошиловскому району следственного управления СК РФ по Волгоградской области Альбина Мальсагова сообщила ТАСС, что 12 ноября вечером студент одного из вузов Волгограда позвал к себе в комнату общежития другого студента и ударил его молотком по голове. Оба студенты - граждане Йемена. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

В комитете здравоохранения Волгоградской области ТАСС уточнили, что состояние пациента в настоящее время стабильное, 20 ноября его могут выписать из больницы.