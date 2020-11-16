Кассационный суд признал законным изъятие имущества экс-главы Марий Эл на 2,2 млрд рублей

"Судом отказано в удовлетворении жалобы на решение по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении в доход государства имущества на сумму 2,2 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

ТАСС, 16 ноября. Первый кассационный суд в Москве признал законным изъятие имущества обвиняемого во взятке экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Генпрокуратура РФ раннее предъявила иск Маркелову об обращении в доход государства имущества, в отношении которого им не представлено сведений о приобретении на законные доходы. Общая стоимость имущества, на которое было обращено исковое требование, превысила 2,2 млрд рублей.

В частности, Генпрокуратура просила обратить в пользу государства 120 объектов недвижимости, земельный участок, 16 автомобилей, 15 наручных часов престижных марок, здания торгового центра и спортивно- оздоровительного комплекса, две квартиры в Йошкар-Оле, денежные средства в банках в сумме 4,7 млн руб., а также наличные в рублях, долларах и евро, 25 золотых слитков и другое имущество. Кроме того, в состав указанного имущества входило имущество восьми юридических лиц, в том числе приобретенное раньше, чем Маркелов стал губернатором, а также имущество его супруги Татьяны.

Указом президента РФ 6 апреля 2017 года Маркелов был освобожден от должности руководителя Марий Эл по личному заявлению. 14 апреля того же года Басманный суд Москвы арестовал его по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки. Его также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

По решению Верховного суда дело в отношении Маркелова рассматривается в Нижнем Новгороде. Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях экс-глава Марий Эл отрицает.