Ураган "Йота" в Карибском море усилился до максимальной категории мощности

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Ураган "Йота" в Карибском море усилился в понедельник до пятой - максимальной - категории по шкале Саффира - Симпсона с порывами ветра до 72,2 м/с. Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами, штаб-квартира которого находится в Майами (Флорида).

Метеорологи отмечают, что "Йота" может вызвать "катастрофические порывы ветра, штормовые волны и обильные осадки на территории [стран] Центральной Америки".

В настоящее время ураган находится в 65 км к западу от колумбийского острова Провиденсия в Карибском море и движется на запад со скоростью 15 км/ч.

Для острова Провиденсия, а также некоторых прибрежных районов на востоке Гондураса и северо-востоке Никарагуа действует штормовое предупреждение.

Скорость ветра в эпицентре урагана достигает 245 км/ч. По прогнозам метеорологов, ураган достигнет сухопутной территории в понедельник ночью или рано утром во вторник.

С учетом большой опасности урагана "Йота" власти центральноамериканских стран принимают экстренные меры для обеспечения безопасности населения, сообщила газета La Prensa Libre. В Никарагуа и Гондурасе объявлено ураганное предупреждение, из потенциально опасных районов проводится эвакуация людей, которые размещаются во временных общежитиях. В Панаме в связи с угрозой удара стихии объявлено чрезвычайное экологическое положение.

Ураган "Йота" надвигается на страны Центральной Америки, которые не успели восстановить инфраструктуру, сильно пострадавшую от удара циклона "Эта". Дороги в ряде регионов Гондураса, Никарагуа и Гватемалы еще не отремонтированы после наводнений и схода оползней, что значительно затрудняет доставку гуманитарной помощи пострадавшим.