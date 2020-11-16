В Калмыкии задержали руководителя территориального налогового органа

ЭЛИСТА, 16 ноября. /ТАСС/. Руководитель территориального налогового органа Калмыкии задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами СК РФ по Республике Калмыкия задержан руководитель межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Калмыкия по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере") и ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 25 декабря 2017 года группа лиц по предварительному сговору с целью обманного завладения средствами федерального бюджета представили в налоговый орган документы первичного бухгалтерского учета с заявлением о возврате переплаты по налогу на добавленную стоимость ООО "Тайфун" в размере более 61 млн рублей. В дальнейшем один из подозреваемых, злоупотребляя своими должностными полномочиями, преследуя корыстную заинтересованность в извлечении выгоды имущественного характера ООО "Тайфун", вынес решение о полном возмещении суммы НДС в пользу указанной организации, причинив тем самым существенный вред государству, уточнили в пресс-службе.

Расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе ведомства.