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Поезда, проходящие через место аварии под Владимиром, направят через Арзамас и Иваново

В результате инцидента погиб один человек

ВЛАДИМИР, 16 ноября. /ТАСС/. Поезда, проходящие через станцию Новки во Владимирской области, где в понедельник вечером сошли с рельсов 30 цистерн с мазутом, будут перенаправляться в обход через станции Арзамас и Иваново. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Камешковского района Владимирской области.

"Поезда дальнего следования, проходящие через станцию, будут идти через Арзамас и Иваново", - сообщили в ЕДДС.

Сообщение о сходе состава грузового поезда на станции Новки-1 Камешковского района Владимирской области поступило в ГУ МЧС по региону в 16 ноября в 14:42 мск. По предварительной информации, сошло с рельсов 30 грузовых вагонов, в том числе произошел разлив шести цистерн с мазутом. В результате инцидента один человек погиб.

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РоссияИвановская областьНижегородская областьВладимирская область
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