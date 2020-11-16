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Площадь разлива нефтепродуктов во Владимирской области составляет 12,5 тыс. кв. м

Ранее на станции Новки произошел сход вагонов с мазутом

ВЛАДИМИР, 16 ноября. /ТАСС/. Площадь пятна на месте разлива нефтепродуктов при сходе цистерн с железнодорожных путей на станции Новки во Владимирской области составляет 12,5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 17:32 мск площадь разлива нефтепродуктов составляет 12,5 тыс. кв. метров: два пятна площадью 2,5 тыс. кв. метров и 10 тыс. кв. метров", - уточнили в пресс-службе. Сотрудники МЧС будут проводить пенную атаку для ликвидации последствий инцидента.

Сообщение о сходе состава грузового поезда на станции Новки-1 Камешковского района Владимирской области поступило в ГУ МЧС по региону в 16 ноября в 14:42 мск. По предварительной информации, с рельсов сошли 30 вагонов с мазутом, в том числе произошел разлив шести цистерн с мазутом. В результате инцидента один человек погиб.

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