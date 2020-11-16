В Ростовской области возбудили дело на полицейского, вымогавшего деньги у дальнобойщиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/ Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя командира 1-й роты Донского отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД № 2 Главного управления МВД России по Ростовской области Дмитрий Крыгина, которого подозревают в вымогательстве денег у собственников грузовиков за право ездить по дорогам общего пользования. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"В отношении Крыгина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Вместе со своими пособниками он организовал схему по вымогательству денег у собственников грузового транспорта за разрешение беспрепятственного передвижения по дорогам общего пользования с превышением весогабаритных размеров и непривлечение их к административной ответственности", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в результате деятельности сотрудника ГИБДД и его сообщников в бюджет не поступило около 25 млн рублей. При этом дорогам был причинен ущерб на сумму более 10 млн рублей.