Следователи возбудили дело после схода с рельсов 35 грузовых вагонов под Ковровом

ВЛАДИМИР, 16 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после схода с рельсов во Владимирской области железнодорожных вагонов, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.

"Приволжским следственным управлением на транспорте СК России по факту схода с рельсов 35 грузовых железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 16 ноября 2020 в 14:25 мск вблизи Коврова на 238-м км перегона Камешки - Новки сошли 35 из 54 грузовых вагонов с мазутом грузового поезда № 2617, что повлекло причинение крупного ущерба. В результате схода погиб дорожный мастер 1969 года рождения, который в тяжелом состоянии был извлечен из-под вагонов, из-за серьезных травм он скончался по пути в больницу.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, продолжается осмотр места происшествия и изучение технической документации, устанавливаются точный размер ущерба и причины произошедшего. Как сообщалось ранее, по данным МЧС, площадь разлива топлива на месте инцидента составляет 12,5 тыс. кв. м.

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