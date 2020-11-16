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Старшему помощнику капитана танкера "Генерал Ази Асланов" предъявили обвинение

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение старшему помощнику капитана танкера "Генерал Ази Асланов" по уголовному делу о взрыве в Азовском море. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК, он не задержан.

"Старшему помощнику капитана танкера "Генерал Ази Асланов" предъявлено обвинение", - сообщили в управлении.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более человек").

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