Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве 11-летней девочки на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки из города Асбеста Свердловской области арестовали до 12 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Девочка днем 12 ноября ушла из дома и не вернулась. Следственным отделом по городу Асбесту СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство малолетней". В воскресенье поисковый отряд "Лиза Алерт" сообщил об обнаружении ее тела.

"Асбестовский городской суд арестовал обвиняемого А. Осипова. Под стражей мужчина будет находиться по 12 января 2021 года включительно. Постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что мужчине предъявлено обвинение в убийстве малолетней, насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста.

ТАСС 15 ноября сообщил, что подозреваемый в убийстве девочки задержан, он дал признательные показания, пояснив, что ранее с жертвой знаком не был. Осипов был ранее неоднократно судим за тяжкие преступления, в последний раз из мест лишения свободы он вышел в феврале этого года, в общей сложности он провел в тюрьме 19 лет. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СК России.