Десять квартир повредил пожар в многоквартирном доме Ставрополя

СТАВРОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Десять квартир получили повреждения в многоквартирном доме Ставрополя в результате пожара, который произошел в воскресенье днем. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в администрации города.

Возгорание произошло в воскресенье днем в шестиэтажном одноподъездном доме на окраине города. В результате пострадали три человека, двое из которых госпитализированы, были эвакуированы 200 человек. По данным источника ТАСС, к пожару мог привести взрыв газа в баллоне в одной из квартир.

"Всего пострадало десять квартир. Две из них выгорели полностью, в восьми выбиты стеклопакеты или оконные блоки, повреждены входные двери. Это тот ущерб, который возместим в срочном порядке, чтобы люди были в безопасности и в тепле", - сказал собеседник.

В доме восстановлена подача электричества, возобновлено водоснабжение и отопление. Специальная межведомственная комиссия более детально обследует здание. "Еще раз в каждой квартире тщательно проверят жилищно-коммунальные и энергетические системы, чтобы все функционировало надлежащим образом. Определят ущерб от пожара и его тушения, фронт работ по восстановлению имущества, в том числе и общедомового, перекрытий и перегородок", - пояснили ТАСС в администрации города.

В пресс-службе губернатора края в понедельник журналистам сообщили, что на выплаты смогут рассчитывать все жильцы дома. "Полностью утратившие имущество первой необходимости смогут получить по 100 тыс. рублей на члена семьи, в случае частичной утраты - по 50 тыс. рублей на человека. Также уже в ближайшие дни выплаты по 10 тыс. рублей как пострадавшие от ЧП должны получить все жильцы горевшего дома", - говорится в сообщении.