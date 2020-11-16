Липецкий СК возбудил дело против членов "Свидетели Иеговы" по подозрению в экстремизме

ТАСС, 16 ноября. Следователи возбудили пять уголовных дел по подозрению в экстремизме в отношении жителей Липецкой области, являющихся членами запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы". Во время обысков у них найдена запрещенная литература и другие важные для дела документы, сообщает в понедельник СК по региону.

"Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Липецкой области на основании материалов, предоставленных УМВД и УФСБ России по Липецкой области, возбуждены пять уголовных дел в отношении местных жителей в возрасте от 42 до 67 лет. В зависимости от степени участия каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация и участие в деятельности экстремистской организации")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые, являясь активными членами местной религиозной организации "Свидетели Иеговы" города Липецка (входит в структуру "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России", которая признана экстремистской в РФ), проводили собрания, читали проповеди и привлекали в свои ряды новых сторонников. На собраниях подозреваемые обсуждали религиозную нетерпимость к представителям других конфессий, пропагандировали превосходство учений данной организации над другими религиями, изучали запрещенную литературу, а также собирали деньги для финансирования собственной организации.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли запрещенные книги, документы и электронные носители. Все они задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них мер пресечения и предъявления обвинений.